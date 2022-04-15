Міжнародний валютний фонд запустив спецрахунок для подальшого фінансування.

МВФ збільшив екстрене фінансування допомоги Україні і запустив спецрахунок для подальшого фінансування.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

"МВФ збільшив екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у витратах. Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. З міжнародними партнерами готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", - сказала Георгієва.

Вона підкреслила, що для світу безпосередніми пріоритетами зараз є припинення війни в Україні, протистояння пандемії і боротьба з інфляцією та боргом.

Як повідомляв УНІАН, у Міжнародному валютному фонді погодили відкриття спеціального рахунку для акумулювання грошей від країн-донорів на допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: