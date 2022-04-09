Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку акумулювання грошей від країн-донорів на допомогу Україні.

У Міжнародному валютному фонді погодили відкриття спеціального рахунку для акумулювання грошей від країн-донорів на допомогу Україні.

Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован у Facebook.

"1 мільярд доларів від Канади будуть направлені на допомогу уряду України через інструменти МВФ. Сьогодні (8 квітня – УНІАН) Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні", - написав він.

Рашкован зазначив, що уряд Канади разом з Мінфіном лобіювали це рішення і з самого початку отримали підтримку у питанні від Нідерландів, Польщі, країн Скандінавії та Балтії.

"Вчора Міністр фінансів Канади Христя Фріланд (Chrystia Freeland) в Парламенті Канади заявила, шо Канадський уряд направить до 1 млрд канадських доларів на підтримку Уряду України через цей рахунок. Працюємо з іншими країнами", - зазначив Рашкован.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що експерт спрогнозував, як впаде економіка України через війну в 2022 році.

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