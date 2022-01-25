Експерти вважають, що високі ризики подальшої ескалації конфлікту й надалі будуть створювати нервозність на валютному ринку.

На цьому тижні курс гривні буде коливатися під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів без різких змін.

Як говориться у фінансовому тижневику групи ICU, минулого тижня курс гривні стабілізувався, коливаючись в діапазоні 28-28, 5 грн/дол. не без допомоги та інтервенцій НБУ.

"На цьому тижні підвищена волатильність буде зберігатися, ми не очікуємо різкої зміни ситуації", - прогнозують експерти.

Аналітики відзначають, що рівень напруги на ринку спав 21 січня після переговорів між держсекретарем США Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Лавровим і досить позитивної тональності їх заяв. Відразу після появи цих позитивних новин на ринку з'явилися продавці валюти, але попиту вже майже не було.

Читайте такожКурс долара в обмінниках злетів до чотирирічного максимуму

Тиждень гривня завершила на рівні 28,25 грн/дол., посилившись майже на 6 копійок у порівнянні з рівнем середи, 19 січня, але за тиждень вона все ж ослабла на 0,8%.

"На цьому тижні гривня буде під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. З одного боку, підтримка Росією напруги на кордонах і високі ризики подальшої ескалації конфлікту і надалі будуть створювати нервозність на валютному ринку. З іншого боку, розпочався період сплати щомісячних податків до бюджету, який триватиме до кінця цього тижня. Потреба бізнесу в гривневих коштах для сплати податків може стимулювати експортерів до збільшення продажу валюти, якщо така потреба не буде компенсована виплатою відшкодування ПДВ з бюджету", - прогнозують в ICU.

Курс на 25 січня:

Національний банк України на вівторок, 25 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,37 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 25 січня, ослаб на 31 копійку – до 28,70 грн/дол.