Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,06 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 25 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,37 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,06 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,43/28,45 грн/дол., до євро - на рівні 32,12/32,14 грн/євро.

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Курс на 24 січня:

Національний банк України на понеділок, 24 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,32 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року курс долара триматиметься біля позначки 28,5 грн/долар.

Експерти також прогнозували, що з 24 січня курс долара може підвищитися до рівня 28,6 грн/дол.