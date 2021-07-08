По відношенню до євро гривня ослабла.

Національний банк України на п'ятницю, 9 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 32,32 грн/євро, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

100 USD США - 2728,62 (8 липня – 2729,93)

100 EUR – 3231,91 (8 липня – 3229,1)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,30/27,33 грн/дол., до євро - на рівні 32,35/32,37 грн/євро.

Курс на 8 липня

Національний банк України на четвер, 8 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький