Курс гривні до євро ослаб до 32,29 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 8 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,29 грн/євро, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

100 USD США - 2729,93 (7 липня - 2724,97)

100 EUR - 3229,1 (7 липня - 3226,23)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,25/27,27 грн/дол., до євро - на рівні 32,17/32,19 грн/євро.

Курс на 7 липня

Національний банк України на середу, 7 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,25 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький