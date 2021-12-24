Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,82 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 28 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,23 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,82 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожДолар за деяких умов може істотно зрости у січні - прогноз

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,23/27,25 грн/дол., до євро - на рівні 30,84/30,86 грн/євро.

Курс на 24 грудня:

Національний банк України на п'ятницю, 24 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,27 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз до кінця місяця:

Експерти прогнозували, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.