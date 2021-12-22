Активність валютного ринку напередодні різдвяних свят поступово знижується.

Гривня у середу, 22 грудня, відіграє втрачені напередодні позиції, повернувшись до позначки 27,25 грн/дол., і найближчим часом продовжить залишатися під тиском з коливаннями в діапазоні 27,2-27,3 грн/дол.

Про це розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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За його словами, активність валютного ринку напередодні різдвяних свят поступово знижується. Покупці перехоплюють на ринку активність, так як відкат курсу робить його привабливим для покупки. Підтримує покупки очікування збільшення відшкодування ПДВ, яке обмежить продаж валюти експортерами, а також бюджетних виплат підрядникам, які на свята частину розміщують у валюті, щоб уникнути курсових ризиків.

Як зазначив Шевчишин, разом з цим високі ціни на газ в Європі повністю обеззброїли газових трейдерів, які не готові виходити з покупками імпортного газу. І, враховуючи ситуацію із запасами газу в Європі, навряд чи будуть такі продажі Україні. Газовий ціновий шок, високі темпи споживання через похолодання істотно підвищують ризики для всього комерційного сектора, який може опинитися без газу в другій половині зими, а також вже позначається на вартості товарів і продуктів, що підстьобує інфляцію.

Експерт підкреслив, що напередодні різдвяних свят майже згорнули свою активність нерезиденти, які фактично тримають гривню в заручниках можливого відтоку капіталу. Цей фактор буде стримувати ослаблення гривні.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить залишатися під тиском з коливаннями в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. Якщо ринок отримає очікувану гривневу ліквідність, то, ймовірно, реалізує потенційний рух в зону 27,5 гривень за долар", - прогнозує Шевчишин.

Курс на 22 грудня:

Національний банк України на середу, 22 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,26 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.