Національний банк України на середу, 22 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,26 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,79 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,25/27,27 грн/дол., до євро - на рівні 30,77/30,79 грн/євро.
Курс на 21 грудня:
Національний банк України на вівторок, 21 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,28 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз до кінця місяця:
Експерти прогнозували, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.