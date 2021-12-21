Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,77 грн/євро.

Національний банк України на середу, 22 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,26 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,79 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожНаближення новорічних свят почало змінювати курс долара в обмінниках

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,25/27,27 грн/дол., до євро - на рівні 30,77/30,79 грн/євро.

Курс на 21 грудня:

Національний банк України на вівторок, 21 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,28 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз до кінця місяця:

Експерти прогнозували, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.