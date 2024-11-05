Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,15 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 6 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,15 грн/євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,48/41,50 грн/дол., євро – 45,19/45,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

5 листопада готівковий курс долара до гривні в банках України зріс на 10 копійок. Так, американська валюта в середньому в фінустановах коштувала 41,70 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 5 листопада, подорожчав на 5 копійок і становить 41,60 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 45,45 грн.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що з 4 до 10 листопада допустимі коридори валютних змін перебуватимуть у межах 41,1 - 41,7 гривні за долар на міжбанку та 41,2 - 41,9 гривні за долар на готівковому ринку.

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