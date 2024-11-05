У 'ПриватБанку' зріс долар: курс валют на вівторок

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 45,45 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 5 листопада, подорожчав на 5 копійок і становить 41,60 грн за долар.

Курс євро у фінансовій установі сьогодні збільшився на 5 копійок і становить 45,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 44,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 18 копійок складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і знову становить 45,45 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

5 листопада готівковий курс долара до гривні в банках України подорожчав на 10 копійок і складає 41,70 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 44,88 грн.

Національний банк України встановив на 5 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

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