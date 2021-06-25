Пропоновані монети псують спеціально.

Національний банк України виставив на аукціон брухт зношених та виведених з обігу монет загальною вагою близько 45,8 тонни.

Про це повідомили у прес-службі НБУ.

На торги виставили монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок. Регулятор зазначає, що такий обсяг накопичився за 2020-2021 роки через вилучення з обігу монет дрібних номіналів.

"Зношені монети та монети, стосовно яких Національний банк ухвалив рішення про вилучення їх з обігу (номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок), утилізуються Національним банком в міру їх накопичення. Утилізація монет відбувається на Банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а брухт - відчужується під час аукціонів (переважно метал йде на перетоплювання)", - розповіли в НБУ.

Аукціон відбудеться 30 червня 2021 року з 9:00 до 18:00 в електронному форматі на майданчику zakupki.prom.ua.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова