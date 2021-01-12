Монета входить до серії "Видатні особистості України".

Відсьогодні, 12 січня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Монета присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук – Агатангелу Кримському.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Монета входить до серії "Видатні особистості України" і є першою пам'ятною монетою 2021 року.

Монета номіналом 2 гривні виготовлена з нейзильберу. Її тираж - 35 тисяч штук.

На аверсі монети розміщені малий герб України, геометричний декор з розкритих книг, які складаються в зірку, цитата Агатангела Кримського.

Монети, які вже не приймають

З 1 жовтня 2019 року монети номіналами 1, 2 і 5 копійок перестали бути засобом платежу в Україні.

З 1 жовтня 2020 року в Україні не приймають старі банкноти та монети по 25 копійок.

Нові монети

29 вересня 2020 року Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену місту Запоріжжя.

18 листопада 2020 року Нацбанк заявив про те, що вводить в обіг монету, присвячену Держприкордонслужбі. Номінал монети - 10 гривень.

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Автор: УНІАН