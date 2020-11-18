Монета відноситься до серії Збройні Сили України.

Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену Держприкордонслужбі. Номінал монети - 10 гривень.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Монета належить до серії Збройні Сили України.

На аверсі монети вгорі зображені малий Державний герб, напис "Україна", емблема Держприкордонслужби, стилізовані гілки лавра та калини, а також логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

Монета виконана зі сплаву на основі цинку і випущена тиражем мільйон штук.

На реверсі розміщено напис "Державна прикордонна служба", нанесені обриси карти країни, символічний прикордонний стовп і "композиції, що символізують діяльність Держприкордонслужби в повітрі, на суші та на морі".

Старі монети

З 1 жовтня 2019 року монети номіналами 1, 2 і 5 копійок перестали бути засобом платежу в Україні.

Протягом року їх можна було безкоштовно і без обмежень обмінювати у всіх відділеннях українських банків, протягом трьох років - в НБУ і відділеннях "Приватбанку", "Ощадбанку" і "Райффайзен Банку Аваль".

Монети номіналом 25 копійок і всі банкноти гривні, введені в обіг до 2003 року, з 1 жовтня 2020 року перестали бути засобом платежу при здійсненні розрахунків готівкою.

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Автор: УНІАН