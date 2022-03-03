Національний банк залишається відданим режиму інфляційного таргетування.

Національний банк відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки, залишивши її незмінною на рівні 10%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

"Національний банк залишається відданим режиму інфляційного таргетування. Водночас зараз через вимушене запровадження адміністративних обмежень ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відіграють відчутної ролі у функціонуванні грошово-кредитного та валютного ринків. З огляду на це… облікова ставка залишатиметься незмінною на рівні 10%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після звільнення території України від російських загарбників і повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк повернеться до традиційного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

"У мінімально достатні терміни нормальну роботу валютного ринку буде відновлено, валютні обмеження будуть скасовані до довоєнного рівня. Втім, цей процес може бути поетапним", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2022 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 10% річних після збільшення її до 9% у грудні.

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