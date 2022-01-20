Ключовими ризиками для економіки регулятор вважає ескалацію Росією військового конфлікту і більш тривалий і істотний, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі.

Національний банк України підвищує облікову ставку до 10% річних після збільшення її до 9% у грудні.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10% річних. Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до мети 5%", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що посилення монетарної політики Національним банком також сприятиме зниженню фундаментального інфляційного тиску.

Також наголошується, що НБУ надалі буде використовувати механізм валютних інтервенцій для згладжування надмірних коливань на ринку. Разом з тим регулятор ухвалив рішення в найближчі квартали утриматися від планових щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів (з серпня 2021 року їх обсяг склав 5 млн дол.).

Одним з основних факторів, які сприятимуть більш стійкому економічному розвитку, в НБУ назвали подальший прогрес у співпраці з МВФ.

"Фінансування МВФ істотно підтримало українську економіку у 2020-2021 роках. Співпраця з Фондом матиме не менш вагоме значення і надалі-особливо в умовах нинішнього погіршення інформаційного фону на тлі напруженої геополітичної ситуації та посилення конкуренції країн з ринками, що розвиваються за іноземний капітал через більш жорсткі монетарні умови у світі", - йдеться в повідомленні.

Ключовими ризиками для економіки регулятор вважає ескалацію Росією військового конфлікту і більш довгий і істотний, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі.

Що стосується впливу коронавірусу, то базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає подальше зниження впливу пандемії на українську економіку. Однак поява нових варіантів коронавірусу на тлі все ще недостатнього рівня вакцинації створює ризики додаткових економічних втрат у 2022 році. Нові спалахи пандемії навряд чи сильно вдарять по споживчому попиту, зате будуть пригнічувати ділову активність. Це буде супроводжуватися посиленням інфляційного тиску.

Підвищення облікової ставки: