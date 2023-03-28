Відповідно до рішень Національного банку застосовано тимчасову, до усунення порушення, заборону використання права голосу.

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію власників істотної участі (акціонерів) в АТ "Сенс Банк" та ABH Ukraine Limited.

Як повідомляє регулятор, заборонено право голоса по 100% акций АТ "Сенс Банк".

Національний банк визнав ділову репутацію ABH Holdings S.A. небездоганною з огляду на застосування до нього ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи. Так, ABH Holdings S.A. володів істотною участю в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нідерланди), який 22 квітня 2022 року було визнано банкрутом.

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Крім того, щодо власників істотної участі в ABH Holdings S.A. А. Косогова, М. Фрідмана та П. Авена, а також його керівника застосовуються ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням про ліцензування банків.

Також Національний банк визнав ділову репутацію ABH Ukraine Limited небездоганною.

У зв’язку з цим, а також з урахуванням наявності окремих ознак незадовільного фінансового стану Національний банк застосував до ABH Ukraine Limited захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за 121 797 564 660 простими іменними акціями АТ "Сенс Банк", що становлять 42,3994% статутного капіталу Банку.

Отже, відповідно до рішень Національного банку застосовано тимчасову, до усунення порушення, заборону використання права голосу за 287 262 475 484 простими іменними акціями Банку, які становлять 100% статутного капіталу Банку та належать власникам істотної участі в АТ "Сенс Банк" ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.

ABH Holdings S.A

ABH Holdings S.A. – це власник прямої істотної участі (акціонер), якому належить 57,6006% акцій АТ "Сенс Банк". ABH Holdings S.A. є єдиним учасником ABH Ukraine Limited, що також є власником прямої істотної участі (акціонером), якому належить 42,3994% акцій.

"Сенс Банк"

13 липня 2022 року повідомлялося про те, що "Альфа-Банк" в Україні ухвалить рішення про зміну назви на "Сенс Банк" на позачергових зборах акціонерів, запланованих на 12 серпня 2022 року.

Таке рішення ухвалено, щоб не мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює у РФ.

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