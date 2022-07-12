"Альфа-Банк" в Україні ухвалить рішення про зміну назви на "Сенс Банк" на позачергових зборах акціонерів, запланованих на 12 серпня 2022 року.
Таке рішення ухвалено, щоб не мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює у РФ. Про це повідомили в прес-службі банку на запит УНІАН.
"Це рішення (зміна назви банку - УНІАН) Наглядової ради, яке вже внесено до проекту порядку денного позачергових зборів акціонерів, запланованого на 12 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Отже, до цього часу банківська установа буде продовжувати називатися "Альфа-Банк" (Україна).
Довідка УНІАН. "Альфа-Банк" - банк в Україні, віднесений Національним банком до системно важливих. У ньому зберігається 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% від усіх депозитів в українських банках) і 24 млрд грн коштів підприємств.
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