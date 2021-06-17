Водночас регулятор розпочинає поступове згортання антикризових монетарних інструментів.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. Водночас регулятор починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції", - зазначається в повідомленні.

Відзначається, що НБУ в подальшому готовий підвищувати облікову ставку, якщо більш істотне посилення фундаментального інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної мети 5% у 2022 році.

За інформацією прес-служби, основним припущенням, яке правління Національного банку України бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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"Кредити МВФ є важливим джерелом фінансування дефіциту державного бюджету, а також позитивним сигналом для іноземних інвесторів. Співпраця з Фондом та іншими міжнародними партнерами сприятиме швидшому відновленню української економіки від наслідків коронакризи", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України у квітні підвищив облікову ставку до 7,5% річних після підвищення її до 6,5% у березні.

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Автор: Ганна Бредіхіна