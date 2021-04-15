Прогноз Національного банку передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року.

Національний банк України підвищує облікову ставку до 7,5% річних після підвищення її до 6,5% у березні.

Про це сказано в матеріалах НБУ.

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"Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку на 1 п.п. до 7,5% річних. Цей крок спрямований на поступове уповільнення інфляції в другому півріччі 2021 і повернення її до мети 5% вже в першому півріччі 2022 року", - сказано в документі.

Згідно з матеріалами регулятора, основним припущенням, яке Правління Національного банку України бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Національний банк України очікує подальшого прогресу України в переговорах з МВФ. Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами посилює здатність уряду України підтримати економіку під час кризи та сприятиме проходженню піку боргових виплат восени. Завдяки цій співпраці міжнародні резерви України у 2021-2023 роках будуть перебувати на досить високому рівні-29-30 млрд. дол.», - сказано в документі.

Відзначається, що ключовим ризиком для макропрогнозу НБУ є посилення параметрів карантину в Україні та у світі, а також низькі темпи вакцинації в країні.

Прогноз Національного банку передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року. За даними НБУ, з урахуванням поточної інфляційно динаміки, цього має бути достатньо для приведення інфляції до мети 5% у першому півріччі 2022 року.

«Разом з тим більш відчутне зростання фундаментального інфляційного тиску, ніж очікується зараз, і погіршення інфляційних очікувань можуть вимагати подальшого посилення монетарної політики. Національний банк України готовий і далі продовжувати цикл підвищення облікової ставки до рівня, який забезпечить повернення інфляції до мети 5% в першому півріччі 2022 року», - сказано в матеріалах регулятора.

Що цьому передувало

Національний банк України підвищив облікову ставку до 6,5% річних у березні 2021 року.

Нацбанк у червні 2020 року знизив облікову ставку до історичного мінімуму в 6% річних. У липні, вересні, жовтні, грудні та січні Нацбанк зберігав облікову ставку на рівні 6%.

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Автор: Катерина Жирій