Ключовими ризиками для економіки регулятор вважає значне посилення карантину в Україні і в світі.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 8,5% річних після підвищення її до цього рівня у вересні.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

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"Правління Національного банку України прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5% річних. Це узгоджується зі зниженням інфляції до мети 5% в кінці наступного року відповідно до базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, згідно з базовим сценарієм, для повернення інфляції до мети 5% облікова ставка буде утримуватися на рівні не нижче 8,5% щонайменше до III кварталу 2022 року, а не до II кварталу, як очікувалося в липні.

Зниження облікової ставки протягом наступного року відбуватиметься більш поступово, ніж прогнозувалося. Очікується також, що її рівень на кінець 2022 року складе 7,5% в порівнянні з 6,5% в попередньому прогнозі.

Основним припущенням, яке правління НБУ бере до уваги, залишається продовження співпраці з МВФ.

"Україна досягла угоди з МВФ на рівні персоналу (SLA). Це уможливило розгляд Радою директорів МВФ першого перегляду програми stand-by, А також запиту про продовження програми. Виконання діючої програми stand-by забезпечить надходження необхідного обсягу офіційного фінансування у 2021-2022 роках, кращі умови для зовнішніх запозичень, а також підтримає інтерес іноземних інвесторів до гривневих активів. Співпраця з МВФ сприятиме прискоренню економічного зростання, стабілізації інфляції на рівні цілі та утриманню міжнародних резервів в обсязі 30-31 млрд дол. у наступні роки", - зазначили в Нацбанку.

Ключовими ризиками для економіки регулятор вважає значне посилення карантину в Україні та у світі, а також більш тривалий і істотний, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі.

Відзначається, що зростання захворюваності на тлі низького рівня вакцинації в Україні може загрожувати більш суворим локдауном і більш істотним уповільненням економічної активності. Разом з тим на відміну від карантину минулого року негативний вплив більше буде позначатися на пропозиції, ніж на попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску.

Крім того, зросли ризики більш тривалого, ніж закладено в базовий сценарій, цінового сплеску у світі, який буде тиснути на внутрішні ціни

У НБУ підкреслили, що в разі реалізації зазначених та інших проінфляційних ризиків регулятор готовий підвищити облікову ставку, а також задіяти інші монетарні інструменти вже на грудневому засіданні Правління з питань монетарної політики.

Підвищення облікової ставки:

У липні Нацбанк підвищив дисконтна ставка до 8% річних.

Глава Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що це продиктовано посиленням інфляційного тиску і прагненням привести інфляцію до планових 5% у 2022 році.

У вересні Національний банк України підвищив дисконтна ставка до 8,5% річних після підвищення її до 8% у липні.

Автор: Катерина Жирій