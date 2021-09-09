Ключовими ризиками для економіки в НБУ вважають посилення карантину в Україні і в світі.

Національний банк України підвищує облікову ставку до 8,5% річних після підвищення її до 8% у липні.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

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"Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 8,5% річних. Крім того, Національний банк припиняє використання антикризових монетарних заходів з початку IV кварталу. Посилення монетарної політики сприятиме утриманню під контролем інфляційних очікувань і поверненню інфляції на траєкторію стійкого уповільнення до мети 5%, досягнення якої прогнозується у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

Основним припущенням, яке правління НБУ бере до уваги, залишається продовження співпраці з МВФ.

"Отримання Україною 2,7 млрд дол. США в рамках розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ) МВФ спростило фінансування бюджетних потреб у короткостроковій перспективі, зокрема виплат за зовнішніми зобов'язаннями. Разом з тим продовження співпраці з МВФ за чинною програмою stand-by необхідно для підтримки макрофінансової стабільності в наступні роки", - повідомляє регулятор.

Зазначається, що виконання програми МВФ дозволить отримати офіційне фінансування з інших джерел, а також сприятиме нижчим ставкам за зовнішніми запозиченнями та підтримці інтересу іноземних інвесторів до гривневих активів.

Ключовими ризиками для економіки в НБУ вважають значне посилення карантину в Україні та у світі, а також більш тривалий і істотний, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі.

"Поширення нових варіантів коронавірусу може призвести до чергового посилення карантинних обмежень і ослаблення економічної активності. Напрямок впливу на інфляцію визначатиметься співвідношенням проінфляційних (через порушення виробничих ланцюгів) та дезінфляційних (через пригнічення сукупного попиту) факторів. Довший, ніж очікується зараз, ціновий сплеск на сировинних ринках і в країнах-торгових партнерах буде тиснути на внутрішні ціни та загрожувати більш тривалим відхиленням інфляції від мети 5%", - сказано в матеріалах регулятора.

Актуальні й інші ризики проінфляційного характеру, зокрема ескалація військового конфлікту з Росією і різке погіршення умов торгівлі, повідомили в Нацбанку.

Облікова ставка в липні:

У липні Нацбанк підвищив облікову ставку до 8% річних.

Глава Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що це продиктовано посиленням інфляційного тиску і прагненням привести інфляцію до планових 5% у 2022 році.

Автор: Катерина Жирій