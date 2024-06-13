НБУ пом’якшив процентну політику, зважаючи на стримані показники інфляції.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року.

"Ураховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки", - повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

За його словами, після тривалого періоду зниження інфляція залишилася незмінною у квітні та лише незначно зросла в травні – до 3,3% у річному вимірі. Такі темпи зростання споживчих цін були нижчими, ніж очікував НБУ. Як і раніше, відхилення від прогнозу передусім зумовлено стрімким здешевленням сирих продуктів харчування завдяки сприятливим погодним умовам, ефектам високих минулорічних врожаїв і переорієнтації окремих виробників на внутрішній ринок.

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Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку Пишний назвав перебіг повномасштабної війни, адже тривала війна високої інтенсивності, що виснажуватиме країну, є основним ризиком для економіки.

Також, за його словами, зберігаються й інші ризики, більшість з яких також прямо чи опосередковано пов’язані з перебігом війни, зокрема:

виникнення додаткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності чи покриття значних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері;

подальші ураження інфраструктури передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;

продовження часткового блокування кордонів деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що стримуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт;

поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Крім цього, за словами голови Нацбанку, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року. Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів.

"Ураховуючи баланс ризиків, усе ще стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,0%", - зазначив Пишний.

Облікова ставка в Україні - останні новини

Наприкінці квітня НБУ знизив облікову ставку до 13,5% після зниження її до 14,5% у березні. Цьому сприяло послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки.

Облікова ставка - монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який Національний банк надає кредити банкам. Від цього залежать відсотки, під які банки будуть надавати кредити і депозити населенню та бізнесу. За допомогою облікової ставки Нацбанк намагається впливати на інфляцію.

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