НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні.

Національний банк України знизив облікову ставку до 13,5% після зниження її до 14,5% у березні. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

"Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року. Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності", – сказав він.

За словами Пишного, помірне зниження облікової ставки не має зашкодити збереженню інтересу до гривневих активів, адже вони й надалі забезпечуватимуть захист заощаджень від інфляційного знецінення.

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Також голова Нацбанку повідомив, що, враховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні.

"Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку", – зазначив Пишний.

Облікова ставка в Україні

14 березня стало відомо, що правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5%. Цьому сприяли подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги.

Облікова ставка - монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який Національний банк надає кредити банкам. Від цього залежать відсотки, під які банки будуть надавати кредити і депозити населенню та бізнесу. За допомогою облікової ставки Нацбанк намагається впливати на інфляцію.

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