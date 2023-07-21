Сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі.

Сьогодні, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), в "Сенс Банку" було запроваджено тимчасову адміністрацію.

Команда фонду уже працює в банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством, повідомила прес-служба відомства. "Зважаючи на те, що АТ "Сенс Банк" входить до переліку системно важливих банків, Національний банк України, як повідомлялося, направив до Кабінету міністрів пропозицію щодо участі держави у виведенні банку з ринку. За фактом прийняття рішення урядом буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз фонд забезпечує стабільну операційну діяльність банку. Сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони. Також без обмежень приймаються платежі юридичних осіб.

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У фонді також повідомили, що після прийняття урядом рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів. Після продажу акцій банку Міністерству фінансів України, держава стане власником фінустанови.

Видення банку з ринку

29 травня Верховна Рада ухвалила закон, який дає змогу НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

20 липня 2023 року Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку "Сенс Банк" - колишній "Альфа-Банк" і звернувся до уряду щодо його націоналізації.

Згідно з офіційною звітністю, частка "Сенс Банк" становить у банківському секторі 3,2%. Після націоналізації, частка держави буде 56%.

Зазначається, що власниками опосередкованої істотної участі в банку є громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.

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