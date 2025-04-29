Чергова виплата стане найбільшим нарахуванням кешбеку за всю історію програми.

Українці досі не отримали виплату національного кешбеку за березень, яка зазвичай відбувається до 20 числа наступного місяця. Як повідомили у порес-службі "Дії", наразі триває завершальний етап обробки даних для платежів у системі, що нараховує нацкешбек.

"Хороша новина: Національний кешбек скоро буде на вашій картці. Це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми: 443 мільйони гривень отримають 3,4 мільйона людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для нарахування кешбеку система обробляє мільйони транзакцій, і цього місяця потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай.

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"Щойно стане відома точна дата зарахування коштів, інформація зʼявиться на сайті програми. Мінекономіки з партнерами активно працює, щоб кешбек надійшов якнайшвидше", - додали в "Дії".

Національний кешбек - новини

У вересні минулого року в Україні стартувала програма підтримки вітчизняного виробника "Національний кешбек", яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості куплених товарів українського виробництва на спеціальний рахунок.

У лютому 2025 року у Мінекономіки відзвітували, що 56% від загальної суми виплат за програмами "Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка". пішли на оплату комунальних послуг. Далі в рейтингу витрат комунальні послуги, мобільний зв'язок, заклади харчування та ліки.

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