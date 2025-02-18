Подати заявку на "Зимову єПідтримку" ще можна до кінця лютого.

Українці активно використовують кошти державних програм, в тому числі "Зимової єПідтримки". Зокрема 56% від загальної суми витрат пішли на оплату комунальних послуг.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

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комунальні послуги - 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат);

телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок - 1,4 млрд грн;

заклади харчування - 386 млн грн;

ліки - 189 млн грн;

комп’ютерні мережі та інформаційні послуги - 187 млн грн;

благодійність - 177 млн грн;

книжки та інша друкована продукція - 147 млн грн;

залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт - 90 млн грн;

кінотеатри - 47 млн грн;

поштові послуги - 42 млн грн;

кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги - 29 млн грн.

Зазначається, що вказані витрати охоплюють програми "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 6,7 млрд гривень із отриманих 9,6 млрд.

Станом на 17 лютого загальна кількість заявок на виплату 1000 гривень, поданих через Дію та банки-партнери, сягнула 12 млн, із них майже 3 млн - на виплати на дітей.

У міністерстві нагадали, що подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого через застосунок "Дія", відділення банків-партнерів та "Укрпошту". А витратити кошти можна до кінця 2025 року.

Кошти за програмою можна витратити, зокрема, на оплату послуг - комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

"Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Для зручності створено інтерактивні мапи аптек і книгарень. Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зимова єПідтримка – що відомо

Із 1 грудня усі громадяни України, які перебувають на її території, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 1 тисяча гривень у рамках програми "Зимова єПідтримка". Отримані кошти можна витратити на обмежений перелік товарів і послуг (ліки, комунальні платежі, поповнення мобільного рахунку, донати на ЗСУ, спорт, кіно тощо).

У січні Кабінет міністрів виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету для виплати тисячі гривень українцям у рамках програми "Зимова єПідтримка".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно заявив, що деяким українцям, які отримали "тисячу Зеленського", доведеться її повернути. Це стосується тих громадян, які отримали кошти, не перебуваючи на території України.

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