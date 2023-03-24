Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,80 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня – 38,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 40 копійок – до 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,80 грн/дол., євро - 40,30 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,15 грн.

Курс під час війни

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Обмеження набули чинності у травні 2022 року, проте 21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що до кінця березня безготівковий долар коливатиметься від 36,56 до 36,93 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозувала, що наприкінці березня курс долара в Україні коливатиметься в межах 38,3 - 39,1 грн/дол.

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