Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,10 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 38,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок і становить 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,10 грн за дол., євро - 40,70 грн за євро.

Відео дня

Що відбувається з курсом під час війни

Після того, як Россія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу. Обмеження були скасовані 21 травня 2022 року, при тому, що раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Пізніше Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні до 29 березня в більшості кас банків буде перебувати в коридорі - від 37,90 до 39,40 грн/дол, а безготівковий долар в цей період буде коливатися від 36,56 до 36,93 грн/дол.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що курс долара в Україні у квітні перебуватиме в коридорі 38-38, 5 грн/дол., гривня продовжить зміцнюватися.

Вас також можуть зацікавити новини: