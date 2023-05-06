BlackRock супроводжуватиме Фонд розвитку України.

Мінекономіки України підписало договір з найбільшою в світі компанією з управління активами BlackRock про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

Як повідомляє прес-служба ОП, дану угоду було досягнуто за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом BlackRock під час якої сторони обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу.

Основна мета створення фонду - залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проектів в Україні.

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"Зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ми не мали таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо почати такий процес", – сказав президент України.

Президент підкреслив, що початок і запуск Фонду дозволить залучити капітал і почати відновлення економіки країни і створення нових підприємств відразу після припинення активних бойових дій.

"Ми зможемо запропонувати цікаві проекти для інвестицій в енергетиці, безпеці, сільському господарстві, логістиці, інфраструктурі, медицині, ІТ, а також у багатьох інших галузях. Ми хочемо, щоб приходили глобальні партнери, які можуть давати нам великі інвестиції", – зазначив Зеленський.

Чарльз Хатамі, який курирує роботу BlackRock FMA в якості глобального керівника групи фінансових і стратегічних інвесторів (FSIG) заявив: "Це історичний момент, чи не найбільша можливість об'єднати приватний та державний сектори в той час, коли технічні інновації можуть стати каталізатором подальшого розвитку. Думаю, що ви зможете внести свій внесок у глобальну економіку, використовувати інновації".

Війна в Україні та BlackRock

BlackRock - міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша в світі за розміром активів під управлінням.

Розмір активів під її управлінням станом на кінець 2022 року становив 8,59 трлн доларів.

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський обговорив з командою топ-менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan питання залучення приватного капіталу до відновлення України.

Досягнуто домовленості про залучення працівників JP Morgan до групи радників та представників фінансово-інвестиційного сектору ринку капіталів разом з компанією BlackRock.

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