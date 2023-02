Досягнуто домовленості про залучення працівників JP Morgan до групи радників та представників фінансово-інвестиційного сектору ринку капіталів разом з компанією BlackRock.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з командою топ-менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan питання залучення приватного капіталу до відновлення України.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави зустрівся з керівництвом банку і в режимі відеозв'язку взяв участь в одному з наймасштабніших щорічних інвестиційних самітів, організованому JP Morgan.

Серед учасників саміту були представники 200 найбільших корпорацій, інвесторів та фінансових компаній.

Сторони обговорили створення платформи для залучення приватного капіталу до відновлення України та перспективні напрямки реалізації великих інвестиційних проектів у нашій країні. Зокрема, йшлося про сектори "зеленої" енергетики, ІТ та агротехнологій.

Глава держави зазначив, що нинішня війна продемонструвала певні слабкі місця як в Україні, так і в інших державах. Зокрема, у зв'язку з атаками на енергетику в Україні розуміють, що необхідні диверсифікація електропостачання, розвиток відновлюваної енергетики. І вже під час війни Україна розпочала децентралізацію енергетики та запрошує до співпраці іноземних інвесторів.

Одним важливих пріоритетів президент назвав подальший розвиток IT-сектору, який відіграє надзвичайно важливу роль під час війни. Він також акцентував на тому, що Україна може зробити ще більш вагомий внесок у кібер- і продовольчу безпеку світу.

Зі свого боку голова правління, головний виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон зазначив, що холдинг пишається давньою підтримкою України і зобов'язується внести свій внесок у розвиток України.

"Всі ресурси JPMorgan Chase доступні Україні, оскільки вона прокладає свій постконфліктний шлях до зростання", – зазначив він.

Під час зустрічі Зеленський і представники JP Morgan обговорили питання допомоги Україні, а також кроки, спрямовані на довгострокове зростання після війни.

Також було наголошено на важливості підписаного 9 лютого Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та JP Morgan щодо надання консультацій українському уряду щодо фінансової стабілізації, отримання суверенних кредитних рейтингів, управління державними активами ліквідності, діджиталізації економіки, визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв'язку з Європою.

Крім того, було домовлено про залучення працівників JP Morgan до групи радників і представників фінансово-інвестиційного сектора ринку капіталів разом з компанією BlackRock.

Війна в Україні та JP Morgan

JPMorgan Chase & Co - американський транснаціональний фінансовий конгломерат, один з найбільших банків світу. Рада з фінансової стабільності (FSB) визнала JPMorgan Chase & Co найважливішим фінансовим конгломератом світу, в списку глобально системно значущих банків світу посідає перше місце. Як найбільший інвестиційний банк в світі і найбільший комерційний банк в США, входить до "Великої четвірки" банків США, поряд з Bank of America, Citigroup і Wells Fargo.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року, вже 11 березня 2022 року JPMorgan заявив про те, що йде з Росії.

Найбільші інвестиційні банки США більше не обслуговують державний борг Російської Федерації. Йдеться про JPMorgan Chase і Goldman Sachs. Міністерство фінансів США заборонило проводити операції зазначеним фінансовим установам.

JPMorgan Chase і Goldman Sachs активно торгували російським боргом, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну попит на операції різко впав. Незабаром банки повністю зупинили всі операції.

Станом на 10 січня 2023 року чотири американські банківські гіганти - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc та Wells Fargo & Co опинилися на межі рецесії.

