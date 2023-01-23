Ця ініціатива може призвести до створення другого за величиною валютного блоку у світі.

Бразилія І Аргентина, які є найбільшими економіками Південної Америки, мають намір оголосити про початок підготовчої роботи над створенням спільної валюти.

Як повідомляє Financial Times, планується, що країни обговорять це питання на саміті в Буенос-Айресі на цьому тижні і запросять інші держави регіону приєднатися до нього.

Бразилія пропонує назвати нову валюту "сюр" (південь). Спочатку увага буде зосереджена на тому, як нова валюта, може сприяти регіональній торгівлі і зменшити залежність від долара. Як зазначається в матеріалі, дана ініціатива може призвести до створення другого за величиною валютного блоку в світі.

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У той же час, глава Мінфіну Бразилії Фернанду Аддад заявив, що країна не має наміру відмовлятися від реала, як від національної валюти, а йдеться про "спільну віртуальну валюту для зміцнення торгівлі", повідомляє Valor Economic.

Міністр економіки Аргентини Серхіо маса, підтвердив, що приєднатися до проекту також запропонують іншим країнам Південної Америки.

Як зазначається в матеріалі, валютний союз, який охопив би всю Латинську Америку, склав би близько 5% світового ВВП. При цьому, найбільший у світі валютний союз євро охоплює близько 14% світового ВВП у доларовому еквіваленті.

Війна в Україні та ситуцація в Бразилії:

2 січня 2023 року в столиці Бразилії відбулася інавгурація нового президента Луїса Ігнасіу Лули да Сілви. Лула склав президентську присягу в Конгресі, заявивши, що очолює спустошену країну, куди за його попередника – друга Путіна Болсонару – повернувся голод.

Лула звинуватив адміністрацію Болсонару в "геноциді бразильців" через його ставлення до пандемії COVID, яка забрала життя понад 680 тисяч жителів країни, а також заявив про те, що Україна і Бразилія перезавантажують відносини.

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