Під Ічнею розпочали утилізацію боєприпасів

Сьогодні піротехніки знешкодили понад 100 кг боєприпасів. Планується, що роботи з утилізації боєприпасів триватимуть до кінця року.

На Чернігівщині сьогодні розпочалися роботи з утилізації боєприпасів на 6-му військовому арсеналі Міністерства оборони поблизу Ічні.

Про це повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації Сергій Болдирев.

За його словами, військові викопали рів, засипали боєприпаси землею та підірвали їх. Сьогодні пролунали пробні вибухи.

«Місце знешкодження боєприпасів знаходиться у крайній точці технічної території арсеналу, ми перебували за кілометр від нього і вибухів практично не чули. Всього сьогодні піротехніки знешкодили понад 100 кг боєприпасів», - уточнив Болдирев.

Він також наголосив, що жителі Ічні теж вибухів не повинні чути, хоча людей заздалегідь поінформували про роботи з утилізації боєприпасів.

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Як зазначив голова Ради оборони Чернігівської області, голова ОДА Олександр Мисник, у цій роботі пріоритетом є безпека місцевих жителів і військовослужбовців.

«Тому Рада оборони спільно з військовими зійшлися на рішенні щодо знешкодження боєприпасів безпосередньо на території військового арсеналу, адже транспортувати їх в інше місце – подалі від Ічні – означало би наражати на небезпеку, як жителів навколишніх сіл, так і військових. Військові зробили справу настільки професійно, що вибухів не було чути», - наголосив Мисник.

Попередньо планується, що роботи з утилізації боєприпасів триватимуть до кінця року.

Всього з початку робіт щодо розчищення території надзвичайної ситуації вилучено понад 100 тис. боєприпасів, піротехніки вже очистили майже 80 тис. га території, залишилося менше 1 га. До виконання робіт залучено зведений піротехнічний загін ДСНС України (92 чоловіки особового складу, 29 одиниць техніки).

Як повідомляв УНІАН, уночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тис. осіб, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

За фактом вибухів на арсеналі відкриті два кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) КК України.

24 жовтня було оголошено про повну ліквідацію пожежі на військових складах, відновлено рух автомобільного та залізничного транспорту, відкрито повітряний простір.

Для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі уряд виділив 100 млн грн.