24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
Найбільший банківський холдинг США JPMorgan згортає свою діяльність в Росії.
Банк повідомляє, що також завершує всі свої зобов'язання в країні. Про це повідомляє Bloomberg.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
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