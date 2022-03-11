Банк завершує всі свої зобов'язання в Росії.

Найбільший банківський холдинг США JPMorgan згортає свою діяльність в Росії.

Банк повідомляє, що також завершує всі свої зобов'язання в країні. Про це повідомляє Bloomberg.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.