Санкції, введені проти Росії, значно збільшили ймовірність дефолту за державними облігаціями РФ у твердій валюті.

Санкції, введені проти Росії, значно збільшили ймовірність дефолту країни за доларовими та іншими державними борговими зобов'язаннями на міжнародному ринку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків JPMorgan.

Як повідомляють аналітики, в цьому місяці Росія повинна погасити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів. Хоча теоретично у неї достатньо резервів для покриття боргу, на практиці заморожування деяких активів та інші заходи можуть вплинути на її платоспроможність.

"Санкції Сполучених Штатів щодо російських державних організацій, контрзаходи всередині Росії щодо обмеження зарубіжних платежів і збої в платіжних ланцюжках створюють для Росії серйозні перешкоди для здійснення платежів за облігаціями за кордоном", - кажуть аналітики JPMorgan.

"Санкції ... значно збільшили ймовірність дефолту за державними облігаціями Росії у твердій валюті", - відзначають в JPMorgan.

Війна проти України: