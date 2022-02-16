Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 16 лютого, зміцнився на 40 копійок - до 28,40 грн/дол.

Найближчим часомгривня зупиниться в межах 28-28, 2 грн/дол., однак учасники ринку готові до будь-яких рухів у разі надходження нової порції негативу.

Про це УНІАН повідомив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Настрої на ринку переважно позитивні. Експортери відновили продаж валюти, в той час, як спекулянти та нерезиденти призупинили активне скуповування долара. В результаті гривня закрила ціновий розрив п'ятниці-понеділка, орієнтуючись на новини про відведення російських військ в місця дислокації після військових навчань (хоча представники НАТО заявляють, що поки не фіксують відведення військ)", - зазначив він.

Шевчишин також додав, що суттєвим позитивом для гривні виступають обіцянки про фінансову допомогу Україні.

"Зокрема, канцлер Німеччини заявив про виділення 150 млн євро, Канада про виділення 400 млн доларів, США нададуть гарантії на 1 млрд доларів. Така допомога дуже доречна на тлі падіння вартості єврооблігацій України та критично високої вартості запозичення, яка фактично заблокувала залучення капіталу на зовнішніх ринках. Крім цього, Україна продовжує переговори з МВФ і може отримати кредити з більш м'якими вимогами", - повідомив він.

Курс 16 лютого:

Національний банк України на середу, 16 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,24 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 30 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 16 лютого, зміцнився на 40 копійок - до 28,40 грн/дол.