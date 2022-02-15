Гривня за офіційним курсом зміцнилася до 28,24 грн/дол.

Національний банк України на середу, 16 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,24 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 30 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 32,03 грн/євро. Таким чином, гривня змінилася на 31 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,19/28,21 грн/дол., до євро - на рівні 32,00/32,03 грн/євро.

Курс 15 лютого:

Національний банк України на вівторок, 15 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,54 грн/дол., тобто гривня ослабла на 51 копійку у порівнянні з попереднім показником.