Не бідна Україна. Як митниця щомісячно збирає мільйони доларів хабарів

Українська митниця бере "мзду". І, судячи з останнього викриття, зробленого оперативниками Державного бюро розслідувань, суми обчисляються мільйонами доларів. Щомісячно.

Можновладці часто спекулюють на темі бідності країни. Але важко повірити, що Україна бідна, коли митника середньої ланки, всього лише начальника митного посту на Волині, затримують з сімомастами тисячами доларів в його автівці.

"Встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів", - розповіли "Грошам" в ДБР.

Відомство повідомляє подробиці: начальник одного з митних постів - Михайло Бурдейний - систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші. Частину з них він розподіляв далі, поміж всіма, хто "заплющував" очі на контрабанду або навіть прикривав її - служба безпеки, прокуратура і т.д.

"Видно, що на деяких пачках були конкретні папірці. На них - кому вони призначалися. Кому 20 тисяч, кому 10 тисяч. Як все це було розподілено. Це засвідчує, що на Волині все скомпонували, підготували для роздачі. І машина вже їхала роздавати конкретним людям", - розповідає "Грошам" генерал-майор податкової міліції, економічний експерт Юрій Атаманюк.

При цьому важливо, що в усі інші місяці – коли не так багато, як у травні, вихідних – Бурдейний "систематично збирав та акумулював", напевно, значно більше ніж 700 тисяч. "Чорна каса Ягодина" сягає зазвичай щонайменше мільйона, а часто - навіть півтора мільйона доларів на місяць, рахують експерти: "Ті контрабандні потоки, які сьогодні йдуть - це залізничні застави, це великі фури. Проведення їх через кордон України забезпечують цілі мафіозні клани з представників різних силових і державних структур, які склалися навколо багатьох митниць".

Кому і скільки з цих контрабандних грошей "роздавав" митник Михайло Бурдейний, який виступає в цій історії фактично кур’єром? На жаль, ДБР поки що не уточнює. Втім, білі плями в цій історії вже заповняють інсайдери, які розуміються на митній тематиці.

"Кому призначалася основна частина суми? За даними джерел, наближених до слідства, основна частина грошей призначалася для передачі керівництву департаменту профілювання ризиків митної служби. Кому саме? Виконуючим обов'язки директора департаменту є Олександр Щуцький", - каже журналіст, головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов.

Високопосадовий митник Щуцький. Мабуть, в будівлі ДМСУ важко знайти більш скандального персонажа. Колишній начальник посту Луцьк очолив митницю в Сумах, а далі – працював у Херсоні та Миколаєві. Ще тоді Щуцький прославився на всю країну своїм елітним автопарком з Бентлі, Ауді та Мерседесів… Він же замовляв на корпоративи митників виступи мега-зірок… Він же – у фотосесії разом з іншими митниками в образі наркоторговців…

Яких тільки скандалів в пана Щуцького не було, але поза увагою громадськості залишилося дещо більш важливе: за джерел "Грошей", працюючи в Миколаєві, Щуцький зблизився з Давидом Арахамією. Останній згодом і допоміг пану Щуцькому, попри усі його "зальоти", потрапити на посаду керівника Департаменту митних ризиків всієї державної митної служби. І тепер цей одіозний кадр контролює всі митні оформлення, ризики, вагу, вартість.

Він офіційно має в підпорядкуванні штат по всій країні. А не офіційно – курує Миколаївську й Херсонську області, де раніше працював. І найцікавіше – Щуцький курує Волинь, де також колись сам працював, і де точно добре обізнаний на всіх прибуткових схемах.

"В кожному регіоні, де є український кордон, є 5-6 схожих панів, які розв’язують питання контрабанди, безпроблемного перетинання митного кордону України. І ми бачимо, що якихось ефективних кримінальних розслідувань в цій частині немає", - каже "Грошам" директор Українського інституту політики Руслан Бортнік.

І це попри те, що сума, знайдена в автівці митника Бурдейного, далеко не все, що було зібрано за місяць.

"Хочу звернути увагу, що це сума, яка йде безпосередньо нагору. А частина залишається внизу. Тобто десь приблизно півтора-два мільйони доларів - загальна сума хабарів", - розповідає "Грошам" директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

І так відбувається не тільки на Волині. Кожна митниця, за даними експертів, щомісяця збирає й везе нагору чорний кеш – мільйон доларів щонайменше!

"Скоріш за все, це такий середній платіж від кожної митниці. Від деяких є більше, тому що є митниці з меншим товаропотоком, є з більшим товаропотоком. Наприклад, та ж сама Одеська митниця", - розповідає Ілля Несходовський.

За що? За даними джерел "Грошей", на Волині найприбутковіші такі схеми.

Перша: афери з євро-авто. В місяць їх завозять десь п’ять тисяч, за кожну хабар в 150-300 доларів, так збирається щонайменше один мільйон "зелених".

Друга – ще прибутковіша - схема розмитнення фур з дорогим європейським товаром, який по документах проходить наче дешевий. В місяць через пункт пропуску Ковель митники проводять не менше ста вантажівок. З кожної мають до 30-ти тисяч доларів хабаря, отже – три мільйони доларів на місяць!

Третя схема - контрабанда цигарок до Європи. Тут взагалі немає, що пояснювати, – просто золоте дно.

"Я не знаю, чи доходили контрабандні гроші до Рябікіна, але ефективність невисока. Формально, митниця збільшує показники надходження до державного бюджету постійно, але ці показники явно не співпадають з тими митними даними, які наводять наші сусіди. Фактично, береш кожного сусіда, його митні дані відрізняються від українських митних даних щонайменше на відсотків 30", - розповідає "Грошам" Руслан Бортнік.

Таким чином цілком справедливо буде вважати, що в машині митника з Волині Бурдейного оперативники ДБР насправді знайшли не просто сімсот тисяч доларів. Ці стопки "зелених" із папірцями "кому" - зайвий раз засвідчують реальний масштаб катастрофи, яка коїться на українській митниці.

"Ми проводили дослідження з приводу того, скільки втрачає державний бюджет від того, що не сплачуються митні платежі. Сума коливається приблизно від 50 до 80 мільярдів гривень. Тобто близько трьох мільярдів доларів", - розповідає Ілля Несходовський.

Навіть попри санкції РНБО проти контрабандистів, контрабанди не меншає. Чому так? За словами економіста Несходовського, корупційна діяльність на митниці трошки згорнулася, але немає системних змін. І потоки контрабанди продовжують йти через український кордон.

Корумповані до мозку кісток митники роками працюють на хлібних посадах у регіонах. Разом з допитами Михайла Бурдейного в ДБР, сподіваємось, буде досліджена роль іншого відомого на Волині діяча – Тараса Кравченка. Своїм наказом від 2 червня керівник ДМСУ Павло Рябікін вдруге призначив його в.о. начальника Волинської митниці. Втім, і до цього призначення Кравченко неофіційно координував того ж Бурдейного.

"Загалом, протягом двох тижнів можна абсолютно спокійно зупинити ці процеси. Зупинити контрабанду. Просто… немає політичної волі", - вважає Атаманюк.

Хто керував всіма ними з центру і кому везли гроші? Чи справді це скандальний митник-мільйонер Шуцький? "Гроші" сподіваються на розслідування ДБР і гідну реакцію голови митної служби пана Рябікіна.

"Ми чудово розуміємо, що Рябікін – чужий на митниці, у нього не має своєї команди. Він ситуативно комусь довіряє, комусь не довіряє. І такого штибу керівників в таких специфічних службах як митниця, в теорії, оточення може тримати в незнанні якихось процесів. Але це йому не додає авторитету, якщо таке відбувається. Значить, він не організував так, як треба, щоб такі речі не відбувалися. Якщо він там не в темі і не в долі…", - каже Юрій Атаманюк

"На митницю сьогодні потрібен тиран, який просто залізною рукою наведе там порядок і зменшить рівень корумпованості цієї ділянки роботи", - додає Бортнік.

Експерти переконані, що вже повинна бути реакція. Зокрема, керівник обласної митниці має бути звільнений. І той, хто рекомендував його на цю посаду, - також.

І наостанок – ще один штрих до портрета пана Щуцького. Коли прості й чесні інспектори митниці чекають на свої, максимум, 10 тисяч гривень зарплати, їх керівник приїздить на роботу – в центральний апарат ДМСУ – на елітному позашляховику SQ7 вартістю під сто тисяч доларів! Це просто небачене нахабство, скажете ви. Так. Але не тільки нахабство, але і, можливо, корупційний злочин. Адже цього спорткара немає в декларації пана Щуцького. Чого ще там не має?

"Гроші" звертаються до НАЗК з проханням перевірити майновий стан топ-чиновника. Саме час зробити це, аби пересвідчитись, чи Щуцькому везли хабарі з Волині. І скільки їх взагалі могло бути до цього.

Повний сюжет про те, де саме скандальні митники збирають найбільше хабарів, скільки лишають собі, а скільки віддають "нагору", дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25, на телеканалі 2+2.

Єва Ніколашвілі

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