Юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні ця різниця стала ще більш помітною.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням в Україну, китайський юань замінив долар США в якості найбільш продаваної валюти на території країни-агресора.

Як повідомляє Bloomberg, юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні ця різниця стала ще більш помітною.

Санкції змусили Кремль та російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до будь-яких обмежень.

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Як йдеться в матеріалі, до вторгнення РФ в Україну обсяг торгів юанем на російському ринку був незначним.

"Зміна відбулася після того, як цього року додаткові санкції торкнулися тих небагатьох російських банків, які зберегли можливість здійснювати транскордонні перекази в доларах та інших валютах країн", - йдеться в матеріалі.

Юань в Росії

27 січня 2022 року, перед самим вторгненням в Україну, заступник голови Ради Безпеки РФ і лідер партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв заявляв, агресор не боїться відключення від міжнародної платіжної системи (SWIFT) у разі нападу на Україну.

Він також заявив, що агресора не турбує перспектива заборони конвертації долара для РФ. За його словами, РФ "досить давно проводить курс на більш збалансований валютний кошик".

За словами Медведєва планувалося, що, відсутність доларових платежів може бути замінено платіжками в євро, а якщо буде рішення по євро – юань, оскільки "це нова, дуже перспективна, з урахуванням обсягу китайської економіки, резервна валюта".

На початку 2023 року Мінфін РФ перевів свої ринкові операції в юань замість долара і розробив нову структуру Фонду національного добробуту. Вона передбачає, що 60% активів Фонду буде в юанях.

Станом на 5 квітня 2023 року ЦБ РФ регулярно закликав компанії і громадян переводити свої активи в рублі або "дружні" валюти, щоб уникнути ризику їх блокування або заморожування.

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