На Заході обговорювали можливість відключення Росії від SWIFT як відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Заступник голови Ради безпеки РФ і лідер партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв каже, що країна не боїться відключення від міжнародної платіжної системи (SWIFT) у разі наступу на Україну.

Про це він заявив в інтерв’ю російським пропагандистам з РИА Новости.

"Щодо SWIFT – все неодноразово обговорювалося. Сам по собі SWIFT – корисна річ, це справді міжнародна система, причому приватна система. Я скажу прямо: я не дуже вірю, що нас хтось від цієї системи відключить, невигідно навіть самій спільноті, організованій довкола SWIFT. Тим паче, що у нас величезна кількість транзакцій проходить. Це підрив довіри до SWIFT", – сказав російський політик.

Він натякнув, що у Росії є альтернатива – це власна платіжна система усередині РФ.

"Проте у нас є і заготовка, якщо щось подібне таки станеться. Це своя система передачі фінансових даних, підготовлена Центральним банком. Вона постійно тестується, вона працює. Вона не дасть ні хвилини простою і буде здійснювати всі необхідні функції всередині країни. Що стосується функцій ззовні, точніше закордонних переказів, то в цьому випадку теж існують різні способи здійснення цих переказів", – відповів Медведєв, зізнавшись, що це буде складніше для росіян.

Медведєв також прокоментував можливість заборони конвертації долара для РФ. За його словами, держава "достатньо давно проводить курс на "збалансованіший" валютний кошик".

Читайте такожСБУ готує документи для внесення телеканалу "НАШ" до санкційного списку"Полягає у тому, що кількість доларів у загальному об’ємі зменшується: десь близько 30% - це євро, 20% - юань, деякі інші валюти. Іншою мовою, йдеться про певний розподіл усередині цього кошика. Відсутність доларових платежів може бути замінене платіжками у євро, якщо буде рішення по євро – є юань. Це нова, дуже перспективна, з врахуванням обсягу китайської економіки, резервна валюта", – пояснив Медведєв.

Він додав, що у такому разі РФ "буде більше підтримувати китайську економіку" й "опускати їхню (західну – УНІАН) економіку".

Що передувало

Ще у квітні в Білому домі США зізнавалися, що переймаються можливими наслідками запровадження Китаєм цифрового юаню, бо це може обвалити долар.

Кремль задумався про відмову від американської валюти на тлі нової хвилі санкцій США у березні 2021 року.

Під час нещодавнього загострення на російсько-українському прикордонні й на тлі загрози для Східної Європи з боку Росії, яка, за даними розвідок, зосередила довкола України понад 100 тисяч військових, президент Сполучених Штатів Джо Байден уже відкрито пригрозив Кремлю заборонити банкам країни-агресора будь-які операції з доларом.

Тим часом на Заході обговорювали можливість відключення Росії від SWIFT як відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, проте до єдиної думки у ЄС не дійшли. Берлін, наприклад, наполягає на санкціях, які не вдарять по економіці блоку.

Проте російський ринок уже почав падати на тлі загрози нових бойових дій з участю Росії, про що свідчать звіти міжнародних банків.

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