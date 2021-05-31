Не жили багато. Як влада перетворює авто середнього класу в "розкішні" й хоче стягувати за них податок

Катастрофічний стан української економіки змушує владу вигадувати, чим би ще наповнити державний бюджет. Гроші, як завжди, шукають в кишенях українців. Остання ідея – парадоксальні зміни до Податкового кодексу. Згідно з ними власники автомобілів ціною понад 1 млн 200 тис гривень повинні будуть сплачувати "податок на розкіш" - 25 тисяч гривень щороку.

Транспортний податок в Україні запровадили у 2015 році як закон на розкіш. Тоді під дію нових правил потрапили люксові автівки, вартість яких перевищувала 2,25 мільйона гривень. Власників зобов’язали щороку сплачувати податок 25 тисяч гривень, які мали б надходити у місцеві бюджети. Проте з роками ці надходження лише скорочувалися. Саме тому влада запропонувала суттєво знизити порогове значення ціни автомобіля – до 1,2 мільйона гривень. У разі, якщо закон приймуть, транспортний податок доведеться платити власникам не тільки vip-машин, але й популярних серед українців моделей середнього класу.

Раніше «розкішними» в Україні вважались Порше, Ферарі, Ленд Ровер,Мазератті, Мерседеси S классу тощо – повний список авто є на сайті Мінекономіки.

І, як розповів «Грошам» експерт у сфері продажу автомобілів Олег Назаренко, якщо особа могла придбати собі авто за понад 2 мільйони гривень (а це понад 80 тис доларів), то у неї немає проблем з тим, щоб сплатити 25 тисяч гривень в бюджет.

«Люди, які купують автомобілі вище преміум класу, від 100 тисяч доларів, просто про це не думають», - переконаний експерт.

Тепер же до «розкішних» можуть потрапити всі ті марки авто, на яких їздить більшість простих українців. «Це Кіа, Хюндай, Шкода, Рено, Тойота, Сузукі, Нісан, - перераховує «Грошам» Олег Назаренко. - Це автомобілі середнього класу».

За всі автівки, які коштують більше мільйона двохсот тисяч гривень, також доведеться платити по 25 тисяч гривень щороку. Якщо, звісно, ідея Кабміну пройде Верховну Раду.

Цікавий нюанс. Як розповідає «Грошам» Олег Назаренко, в Україні стимулюється ввезення з-закордону Бентлі, Майбахів, Мазератті, Ролс Ройсів, які старше 5-ти років. «І все! Ви не підпадаєте під цей закон, це не розкіш», - підкреслює експерт.

Тобто п’тирічний Ролс Ройс або Бентлі – це не розкіш. А новий Нісан чи Хюндай– саме вона. Де логіка?

Олег Назаренко обурюється: авто за 40 тисяч доларів у цивілізованому світі розкішшю не вважається. Ба більше, те, що хоче запровадити Кабмін, лише погіршить ситуацію в нашій країні: «В Україні податок на транспорт стимулює їздити на старих автівках, він не стимулює купувати нові, не стимулює купувати екологічний транспорт».

Тож зовсім скоро ми можемо побачити оновлений список автомобілів, куди увійдуть такі звичні й поширені марки та моделі, як, наприклад, кросоверКіа.

«За минулий рік вони – лідери продажів по нових автомобілях, - розповідає «Грошам» керівник відділу продажів авторинку на Петрівці Олег Марченко. - Сегмент цікавий. Це автомобіль 2018 року, офіційний. Дизель, механіка, об’єм двигуна 1,6 літра».

Так само – Фольксваген. «Якщо ми беремо вище одного мільйону гривень, то ось Фольксваген. Це офіційний автомобіль, куплений в Україні, 2018 року. Надійний, дволітровий бензиновий двигун, заслужив на ринку популярність, користується попитом», - розповідає Олег Марченко.

Під нове оподаткування потрапить і Вольво. Навіть якщо купити його вживаним.

«Вольво 2019 року випуску, офіційний автомобіль, дизель 2.0, повний привід. В максимальній комплектації його ціна 46 900 доларів», - каже пан Марченко.

«Гроші» спрогнозували, які автомобілі ймовірно потраплять у новий «розкішний» список.

На порозі ціни поза мільйон двісті будуть такі популярні авто як:

Mazda cx-5 2021 2.5 4WD - 1 225 500 грн

VolkswagendenTiguan 2021 1 230 188 грн

VolkswagendenPassat 2021 1 254 279 грн

ToyotaCamry - 1 205 353 грн

Toyota RAV4 2021 1 245 730 грн

SkodaKodiaq 2021 - 1 200 000 грн

Lexus NX 2021 - 1 201 566 грн

SubaruForester 1 203 800 грн

SubaruOutback 2021 1 250 000 грн

Volvo XC40 2021 1 215 140 грн

Honda CR-V 2021 1 224 900 грн

HyundaiSantaFe 2021 - 1 239 700 грн

HyundaiTucson 2021 - 1 241 100 грн

Audi A4 2021 1 233 657 грн

Lexus UX 2021 1 236 059 грн

«В розрізі всієї країни за минулий рік податку з автомобілів в різні місцеві бюджети надійшло понад 200 мільйонів гривень. Однак щороку цей податок зменшується для місцевих бюджетів. Люди купують менше дорогих автомобілів», - розповів «Грошам» народний депутат Павло Бакунець.

Тож чи справді влада зможе примусити українців платити податок на розкіш за авто вартістю понад мільйон двісті гривень? Питання. Зате цим Кабмін точно мотивує купувати більше «битків» з США та старих авто з Європи – аби не платити зайвого. Адже тільки за 2020 рік українці придбали 80 тисяч нових авто з салону, тоді як з пробігом з Америки - 400 тисяч.

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Повний сюжет про те, як новий закон торкнеться простих українців, хто відтепер платитиме транспортний податок та за які автомобілі доведеться викласти кругленьку суму, дивіться сьогодні в новому випуску програми «Гроші» о 19:25, на телеканалі 2+2.

Сабіна Обухова

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