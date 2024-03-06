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Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 6 березня, не змінився і становить 38,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 41,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн, євро - за курсом 40,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 15 копійок і складає 38,61 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також подорожчав – до 42,19 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Учора, 5 березня, готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 5 березня, зріс на 10 копійок – до 38,65 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні тоді ж подорожчав на 10 копійок і складав 42,00 грн за євро.

Національний банк України встановив на середу, 6 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,39 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з показником вівторка. А офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,65 грн/євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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