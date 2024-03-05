Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,65 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 6 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,39 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,65 грн/євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,40/38,42 грн/дол., євро – 41,64/41,66 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки – до 38,57 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,48 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 2 копійки і складає 41,98 грн/євро (курс продажу – 41,83 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 5 березня, не змінився і становить 38,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок – до 41,95 грн за євро.

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