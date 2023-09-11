Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 11 вересня, залишився на рівні попереднього показника - 37,90 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 41,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 гривень, євро - за курсом 40,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Тоді як курс євро при оплаті карткою подорожчав на 17 копійок – до 40,82 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 11 вересня, залишився на рівні попереднього дня – 38,10 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні також не змінився і складає 41,15 грн за євро.

За даними Макроекономічного та монетарного огляду Національного банку, послаблення готівкового курсу гривні, яке спостерігалося останніми тижнями, пов’язане з сезонними факторами, а також анулюванням ліцензії великому обміннику.

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