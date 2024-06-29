Київ, зокрема, має внести зміни до Митного кодексу.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) додасть вимогу до України щодо внесення змін до Митного кодексу, щоб посилити боротьбу з корупцією. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, за даними видання, Києву потрібно буде привести свої митні операції у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зміцнити доброчесність персоналу та запровадити прозорий процес найму персоналу.

"Це включає процес відбору керівництва з перевіркою доброчесності та суттєвою участю експертів з міжнародним досвідом, який має бути запущений до кінця жовтня", - уточнює ЗМІ. Відео дня

Зазначається, що Україна має продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією, яка підірвала її економіку з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році, щоб підтримувати надходження мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги, поки країна третій рік бореться з повномасштабним вторгненням Росії. При цьому ефективні зусилля по боротьбі з хабарництвом також необхідні для потенційного вступу України до ЄС і НАТО.

Крім того, меморандум МВФ додатково передбачає проведення першого в історії зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) незалежними аудиторами, обраними міжнародними партнерами, до кінця вересня.

"Зовнішній аудит НАБУ має бути завершено в найкоротші терміни, а його результати використані для підвищення підзвітності та ефективності роботи бюро", – заявили в МВФ.

Інші заходи, які повинен здійснити уряд України, включають:

Посилення кримінально-процесуального кодексу, створення нового вищого адміністративного суду.

Короткострокові заходи податкової політики, які мають бути зосереджені на збільшенні надходжень від акцизів та впорядкуванні податкових пільг.

Бюджет на 2025 рік вимагатиме впровадження заходів для мобілізації внутрішніх надходжень, щоб допомогти задовольнити все ще високі потреби у видатках, посилити податкове адміністрування, включно з митницею та дотриманням законодавства, а також просувати реформи щодо середньострокового бюджетування та управління державними інвестиціями.

Обережна лібералізація валютного контролю має продовжуватись, щоб дозволити обмінному курсу України коригуватися та реагувати на внутрішні та зовнішні потрясіння, що сприяє підтримці зовнішньої стабільності.

МВФ бачить можливості для подальшого пом’якшення монетарної політики, враховуючи "все ще високі реальні процентні ставки".

Кредитор підвищив вимоги до центрального банку України щодо збереження чистих резервів до 28,8 млрд доларів з 27,9 млрд доларів на кінець вересня. Це означає, що центральний банк може мати менше простору для маневру щодо інтервенцій для підтримки гривні.

Новий транш МВФ для України

Напередодні УНІАН повідомляв, що Правління директорів Міжнародного валютного фонду схвалило новий транш для України обсягом близько 2,2 млрд доларів.

З урахуванням останнього пакета загальний обсяг виділених Україні кредитних коштів МВФ сягне $7,6 млрд. При цьому Київ зможе отримати кошти негайно. Їх буде спрямовано на підтримку бюджету.

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