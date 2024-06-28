З урахуванням останнього пакета загальний обсяг виділених Україні кредитних коштів МВФ сягне $7,6 млрд.

Правління директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалило наступний транш за програмою для України обсягом близько 2,2 млрд доларів, повідомляє Голос Америки.

Таким чином, з урахуванням останнього пакета загальний обсяг виділених Україні кредитних коштів МВФ сягне $7,6 млрд.

"Україна зможе отримати кошти негайно. Їх буде спрямовано на підтримку бюджету", - зазначається у повідомленні. Відео дня

Згодом цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це кошти, які "допомагають нашому Уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів".

"До сьогодні в жодній програмі з МВФ Україна не проходила чотири перегляди. Це свідчення того, як наші партнери високо оцінюють наші зміни та нашу роботу. Вдячні директору МВФ Крісталіні Георгієвій та всій команді за цю підтримку. Готуємось до п'ятого перегляду програми з МВФ восени", - написав глава Кабміну.

Раніше Шмигаль заявив, що якщо сьогодні Рада директорів МВФ схвалить рішення про надання Україні траншу у 2,2 млрд доларів, то фінансова допомога надійде на початку наступного тижня.

Фінансова допомога Україні - останні новини

Україна чотири роки буде отримувати допомогу на $60 мільярдів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з Євросоюзом та США.

Як сказав Шмигаль, "в наступні 4 роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно".

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