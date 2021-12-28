Минулого тижня валютний ринок збалансувався самостійно, коливання курсу гривні були невеликими.

У перші тижні 2022 року курс гривні може ослабнути орієнтовно до 28 грн/дол., хоча такий рух буде короткочасним і викликаним новорічними святами та меншою через це діловою активністю.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

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Відзначається, що минулого тижня валютний ринок збалансувався самостійно, коливання курсу гривні були невеликими. На цьому тижні волатильність може збільшитися через відшкодування ПДВ і потреби імпортерів в іноземній валюті.

В цілому дисбаланс серед клієнтів банків зберігався, вимагаючи більше валюти, ніж пропонували продавці, і цю потребу задовольняли банки. Хоча в цілому оборот ринку змінився несуттєво. НБУ утримався від інтервенцій з продажу і навпаки за два дні викупив 10 млн дол. в резерви.

У підсумку курс гривні залишався в очікуваному коридорі 27-27, 5 грн/дол. і за підсумками тижня ослаб на 0,1% до 27,27 грн / дол., залишаючись міцніше, ніж на початку року.

"На цьому тижні гривня опиниться під впливом великих обсягів відшкодування ПДВ (може досягти 10 млрд грн), який посилиться зменшенням валютної виручки через різдвяно-новорічні свята. Тому попит знову переважатиме, але НБУ може задовольнити надлишковий попит з резервів, балансуючи ринок у все тому ж коридорі 27-27, 5 грн/дол. до кінця року. А ось в перші тижні 2022 року курс може ще трошки ослабнути, орієнтовно до 28 грн / дол., хоча такий рух буде короткочасним і викликаним все тими ж святами та меншою через це діловою активністю", - йдеться в повідомленні.

Національний банк України на вівторок, 28 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,23 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.