Курс гривні до євро сьогодні становить 41,10 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 38,87 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,35 грн за дол., євро – 40,35 грн за євро.

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Курс валют в україні - актуальні прогнози

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. 21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

За оцінками експертів, до кінця поточного року вартість долара в України коливатиметь ся у межах 39-40 грн/дол. За найоптимістичнішим прогнозом, курс долара перебуватиме у коридорі 38 - 39 грн/дол, а песимістичний прогноз передбачає курс на рівні - 41-42, 5 грн/дол.

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