Долар наздогнав євро: як українцям врятувати власні заощадження

Вперше за останні 20 років курс долара наздогнав курс євро. Тепер вони на валютних ринках торгуються у співвідношенні один до одного. УНІАН розбирався, які причини та наслідки такої ситуації для нашої фінансової системи, а головне – як українцям врятувати власні заощадження від знецінення.

Курс євро до долара всередині липня вперше за останні два десятки років зрівнявся. Це стало можливим завдяки посиленню долара відносно євро на 12 відсотків з початку року. Аналогічна ситуація спостерігається і в українських обмінниках. Вона ж насправді і цікавить наших громадян.

Якщо ще місяць тому середній курс 1 долара становив 35,9 гривень, а євро – 37,8 гривень, то зараз середня вартість американця та євро однакова – близько 37,3 гривень. Іншими словами, українці, які тримають свої заощадження в доларах, станом на зараз опинилися у виграші щодо тих, хто тримає свої кошти у спільній валюті ЄС. Але як довго така тенденція буде продовжуватися?

Експерти зазначають, що на ситуацію, яка зараз спостерігається на українському валютному ринку, впливають два види чинників – зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх обставин варто віднести неоднакові реакції керівництва країн ЄС та США на кризові явища в їх економіках, а саме значний рівень інфляції та сповільнення економічного зростання. Так у червні 2022 року інфляція в США досягла рекордного за 40 років рівня 9,1 відсотка, в єврозоні ціни зросли на 8,6 відсотка.

"З метою боротьби з інфляцією в березні Федеральна резервна система США розпочала підвищення облікової ставки. Зараз облікова ставка знаходиться на рівні 1,50-1,75 відсотка. 27 липня очікується чергове зростання облікової ставки. За прогнозами, вона зросте на 0,75-1,00 відсотка. А до кінця року може досягти 3,50-3,75 відсотка. Такі дії вже призвели до значного зростання долара по відношенню до інших валют", - розповів агенції УНІАН економічний експерт Олександр Хмелевський

"Разом з тим Європейський Центробанк ще не розпочав антиінфляційні заходи. Його облікова ставка досі становить нуль відсотків. 21 липня очікується підвищення облікової ставки до 0,25 відсотка. Тому зараз долар виглядає для інвесторів значно більш привабливим ніж євро", - додав аналітик.

До внутрішніх причин послаблення гривні експерти відносять лібералізацію валютного курсу найбільшими українськими банками.

"Чому стався стрибок курсу з 35 до 37 гривень за долар? Минулого тижня найбільший банк "ПриватБанк" і "Монобанк" перейшли на своїх картках на ринковий курс. Скоріш за все, на чорному ринку були схеми, які побудовані саме на картковому туризмі. Коли вони підняли цей курс, то дорожче стало долару потрапляти на чорний ринок, і власне ми побачили цей стрибок", - пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Вплив на депозитні ставки

Експерти наголошують, що значного впливу на ставки за валютними депозитами в українських банках зміна вартості долара та євро мати не буде. Вони, як зараз становлять в середньому 1-3 відсотки річних, на такому ж приблизно рівні і будуть залишатися.

"Наразі вплив валютного фактору дуже незначний. Особливо, коли йдеться про вартість ресурсів. Головне, що впливає на ставки – попит на кредити. Наразі українським банкам здебільшого нема куди вкладати залучені ресурси в євро. Тож і очікувати зростання ставок за депозитами в європейській валюті не треба", - розповіла агенції УНІАН директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько.

За її словами, стратегічно наразі євро виглядає більш цікавою валютою для позичальників. Та й посилення євроінтеграційних процесів, значне пожвавлення торгівлі з ЄС та, зрештою, велика кількість українців в Європі будуть змінювати тренд, що складався десятиріччями.

"Євро потроху буде відбирати позиції в долара, як основної іноземної валюти для українців та бізнесу. Але це дуже інерційний процес, який триватиме роками", - додала Золотько.

Тиск на золотовалютні резерви

Зміна співвідношення вартості долара та євро буде мати певний негативний тиск на українські золотовалютні резерви, які останні декілька місяців підряд зменшуються через низку об’єктивних причин.

Як розповів УНІАН голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU﻿ Віталій Ваврищук, справа в тому, що наразі офіційний курс гривні прив’язаний до курсу долара, тому і офіційний курс гривні укріплюється до євро та багатьох інших валют торговельних партнерів України.

"Це означає, що імпорт з цих країн став дешевшим, що, своєю чергою, певною мірою погіршило баланс торгівлі товарами", - зазначив Ваврищук.

Водночас, як розповіла директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Золотько, штучного знецінення золотовалютних українських резервів не відбудеться, оскільки вони складаються, у тому числі, з золота та інших іноземних валют.

"Золотовалютні резерви складаються з кількох іноземних валют, золота, спеціальних прав запозичень Міжнародного валютного фонду, цінних паперів. Кошик достатньо диверсифікований. Зрозуміло, що в умовах зміцнення долара США усі інші активи в ньому втрачають частину вартості, тож за умови зведення загальної суми в доларах, вона коригується в меншу сторону. Але в цьому немає нічого критично загрозливого, адже склад золотовалютних резервів добре диверсифікований", - зазначила вона.

Реакція гривні

Куди більший вплив на золотовалютні резерви держави та вартість національної валюти в майбутньому буде мати не співвідношення курсів долара до євро, а можлива домовленість про відновлення експорту українського зерна на міжнародний ринок. До цього цей процес був заморожений через заблоковані російськими військовими "піратами" українські порти.

"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, то експорт зерна почнеться найближчим часом. Якщо вони використовують його для продовження своїх голодних ігор, вони і далі наполягатимуть на важливості переговорів", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відновлення українського морського експорту дозволить помітно збільшити надходження валютної виручки в країну, зменшить дефіцит торговельного балансу та, зрештою, тиск на міжнародні резерви.

"Збільшення експорту зернових матиме один вагомий позитивний наслідок – зниження обсягу інтервенцій НБУ на міжбанківському ринку. Наразі попит на валюту з боку імпортерів значно перевищує пропозицію валюти з боку експортерів, останнім часом це перевищення становило до 1 млрд доларів щотижня. Тож додаткові валютні надходження від зерна закриють частину надлишкового попиту, і НБУ зможе знизити інтервенції", - зазначив Ваврищук.

Водночас, за його словами, навіть відновлення експорту не дозволить Національному банку відмовитися від політики фіксованого курсу на зовнішньоторговельні операції протягом наступного року.

"Оскільки відновлення експорту зерна знизить дисбаланси на валютному ринку, то це природно наближає нас до переходу до більш гнучкого курсоутворення. Проте про вільне плавання, як мінімум у наступні 12 місяців, мова не йде", - додав аналітик ICU.

Поради експертів

Українці мають зараз достатньо багато можливостей, щоб зберегти власні кошти в умовах нестабільного як зовнішнього, так і внутрішнього валютного ринків.

Зокрема, за словами фінансового аналітики Антона Самойленка, тим українцям, які мають гривневі накопичення, варто класти гроші на короткострокові депозити, адже на них зараз пропонують найбільші ставки.

"Деякі невеликі банки зараз пропонують за депозитами у гривні терміном на 1-3 місяці ставки в 15-20 відсотків річних. Це дає можливість частково вберегти власні гроші від інфляції, а при цьому буде можливість слідкувати за ситуацією і у разі потреби перекладати кошти на інший депозит чи витратити їх кудись. Оскільки якщо покласти заощадження на рік, то і ставка буде меншою, і не буде можливості достроково забрати вклад", - зазначив він.

Ті громадяни, які зараз мають валютні накопичення, мають можливість покласти заощадження у валютні військові облігації.

"Кладіть у валютні облігації. Недавно Мінфін підняв ставки на валютні облігації. Зараз 4 відсотки річних - на долари на 6 місяців. А 4,5 відсотка - на річні облігації. Плюс дохід не оподатковується. Таких умов не запропонує жоден банк", - порадив експерт.

Самойленко також порекомендував громадянам, які планують найближчим часом придбати щось дороге та імпортне, робити це зараз.

"Купуйте зараз, бо якщо Нацбанк відпустить офіційний курс, то все відразу подорожчає на 25-30 відсотків. Але не думаю, що він прямо відпустить у вільне плавання до кінця року", - зазначив експерт.

Ситуація зараз достатньо напружена не лише в українській фінансовій системі у зв’язку з воєнними діями, але і на міжнародних ринках через взаємозалежність економік країн між собою. Зокрема, це спостерігаємо через рекордні показники інфляції та сповільнення економічного зростання у найрозвиненіших країнах світу. Безумовно, це впливає і на курси валют відповідних країн – долара та євро.

Однак нам треба зараз думати про те, як пристосуватися до нових складних умов, у яких ми змушені жити, і адекватно на них реагувати.

Богдан Слуцький