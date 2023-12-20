НБУ встановив офіційний курс валют на 21 грудня.

Національний банк України на четвер, 21 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,55 грн/дол., тобто гривня послабилася на 23 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,07 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,62/37,64 грн/дол., євро - 41,20/41,21 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 20 грудня, подорожчав на 10 копійок – до 37,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 35 копійок і становить 41,35 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 20 грудня, подорожчав на 11 копійок – до 37,82 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,60 грн за євро.

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